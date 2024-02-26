Один из крупнейших городов мира столкнулся с сильнейшим водным кризисом

CNN: Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом

Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом — согласно прогнозам одного из местных чиновников, в конце июня в городе может наступить «день зеро», когда в кранах исчезнет вода. Внимание на экстремальную засуху в одном из крупнейших городов мира обратил CNN.

Уровень воды в водохранилищах Мехико опустился до исторически минимального уровня. К дефициту воды в мегаполисе привели годы аномально низкого количества осадков и высоких температур, изменение климата под влиянием феноменов Ла-Нинья и Эль-Ниньо, а также инфраструктурные проблемы. Много воды (около 40 процентов) теряется по причине утечек, которые происходят из-за того, что часть ресурсов перекачивают вверх по склонам на большие расстояния из источников за пределами города. Влияние оказывает и демографическая ситуация — население Мехико продолжает увеличиваться, но система водоснабжения не успевает за этим ростом.

В сложившейся ситуации власти приняли решение ввести жесткие ограничения на воду, откачиваемую из водохранилищ, и сократили ее подачу населению на 25 процентов. В результате многим жителям города приходится месяцами жить без нормального водопровода, довольствоваться тонкой струйкой воды, которую подают на пару часов раз в несколько дней, и платить более 100 долларов за цистерну с водой.

Сезон дождей в Мехико начнется лишь через четыре месяца, и эксперты опасаются, что вода может закончиться до его начала. Для решения данной проблемы эксперты предложили улучшить качество очистки сточных вод, а также заняться восстановлением рек и более активным использованием систем сбора дождевой воды.

Ранее в феврале климатолог Александр Чернокульский назвал территории, которые могут исчезнуть из-за подъема уровня воды в океане.