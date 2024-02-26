Одной категории россиян захотели раздать больше льготной ипотеки

Общий лимит по IT-ипотеке планируют увеличить до 700 миллиардов рублей

До 700 миллиардов рублей планируется увеличить общий лимит по льготной программе IT-ипотеки, говорится в Telegram-канале Минцифры.

Лимит увеличат на 200 миллиардов рублей. В настоящее время программа позволяет получить меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов. Увеличение финансирования поможет дополнительно поддержать не менее 15 тысяч человек.

Чаще всего IT-ипотеку берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского края, Новосибирской и Нижегородской областей. За время действия программы было выдано 51,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 447 миллиардов рублей.

В прошлом году были упрощены правила программы, напомнили в ведомстве. Были расширены возрастные рамки, а также снижен необходимый уровень дохода.

Ранее институт развития «Дом.РФ» привел данные о снижении спроса на льготные кредиты в России после ужесточения условий госпрограммы. Сильнее всего спрос упал в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в январе 2024 года в столице спрос снизился более чем на 36 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.