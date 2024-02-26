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10:27, 26 февраля 2024Среда обитания

Продажи жилья после ужесточения ипотеки в России оценили

«Дом.РФ»: спрос на льготную ипотеку упал после ужесточения правил ее выдачи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спрос на льготные кредиты в России упал после ужесточения условий госпрограммы. О том, как изменения в правилах выдачи льготной ипотеки повлияли на продажи жилья в стране, пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.РФ».

Заметнее всего спрос на льготную ипотеку рухнул в Москве и Санкт-Петербурге. В январе льготные кредиты на покупку жилья решили оформить 7,97 тысячи жителей столицы. С прошлого года, по статистике организации, показатель снизился больше чем на 36 процентов.

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О троекратном сокращении объемов выдачи жилищных кредитов также сообщали специалисты Скоринг бюро. В Центробанке спад интереса к ипотеке оправдали затянувшимися праздниками. Издание РБК видит причину снижения спроса в изменении максимального размера займа до 6 миллионов рублей для столичных регионов.

По прогнозам аналитиков, объемы выдачи ипотеки в России будут падать только сильнее: в текущем году они сократятся на 50 процентов. Количество новых кредитов при этом упадет не менее чем на треть — до 1,4 миллиона.

В то же время эксперты «Банки.ру» уверены, что ужесточение льготной ипотеки хоть и приведет к падению спроса на кредиты, но цены на жилье до июля 2024 года не пошатнет. Однако ситуация может измениться, если кабмин не станет продлевать наиболее популярные ипотечные программы, а ЦБ будет снижать ключевую ставку, допускают специалисты.

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      Виктория Клабукова
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