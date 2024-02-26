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05:33, 26 февраля 2024Путешествия

Опытный российский путешественник назвал лучший город для жизни

Фото: David Gray / Reuters

Российский путешественник рассказал, что после восьми лет поездок по миру он нашел лучший город для жизни — Веллингтон. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам опытного туриста, в столице Новой Зеландии не нужно думать об отпуске, поскольку до пляжа там несколько минут езды. Причем побережье там чистое и безопасное для детей.

«Еще мне нравится город, если в нем есть горы. И в Веллингтоне есть несколько таких мест, куда можно подняться и погрузиться в великолепные виды», — добавил россиянин. Из плюсов он также назвал чистый воздух, красивую набережную, обилие ресторанов и развлечений.

Другая российская путешественница рассказала, что в Новой Зеландии бывает опасно ходить в гости. По ее словам, некоторые новозеландцы предпочитают ходить дома голыми и требуют, чтобы жильцы следовали их примеру.

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      Мария Борисова
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