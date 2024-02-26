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18:43, 26 февраля 2024Россия

Осужденный за покушение на бывшую жену передал привет из зоны СВО

Россиянин, осужденный за покушение на экс-жену, передал привет из зоны СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянин, которого осудили за покушение на убийство бывшей жены в апреле 2021 года, передал «пламенный привет» из зоны проведения специальной военной операции (СВО) всем недовольным его освобождением. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что мужчину осудили на 8,5 года колонии. В октябре 2023-го он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. После освобождения россиянин передал привет всем недовольным.

«Все просто: я на СВО», — пояснил мужчина. Военнослужащий добавил, что на данный момент находится в госпитале. По его словам, он получил второе за месяц ранение.

Ранее участник специальной военной операции устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту МоскваЯкутск. Россиянин летел в родной город на побывку.

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      Никита Абрамов
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