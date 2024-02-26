От Инстасамки потребовали 150 миллионов рублей моральной компенсации

Mash: россиянка потребовала взыскать моральную компенсацию с певицы Инстасамки

С российской певицы Инстасамки (настоящее имя — Дрья Зотеева) потребовали взыскать 150 миллионов рублей моральной компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление в суд подала россиянка, работающая финансовым психологом. Женщину возмутила фраза «психологи — скам», произнесенная певицей в одном из интервью.

По словам звезды, психологи вымогают у клиентов деньги за решение проблем, с которыми можно справиться самостоятельно. Женщина посчитала, что заявление Зотеевой порочит честь и достоинство ее профессии. Она пояснила, что подписчики артистки могут прислушаться к ее словам.

Ранее российский рэпер Scally Milano получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.