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02:16, 26 февраля 2024Бывший СССР

Парализованного украинца избили и отправили служить

«Страна»: парализованного украинца избили в военкомате и отправили служить

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Закарпатской области работники Хустского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на местные СМИ. 

Некий Александр Мартыненко переехал из Киевской области работать на релоцированном предприятии. Он пропал 20 января и вышел на связь лишь месяц спустя.

Мобилизованный рассказал, что его похитили сотрудники ТЦК и сейчас он находится в учебном полку. Он пожаловался, что в военкомате его избили, отобрали документы и мобильный телефон. Затем он прошел формальную медкомиссию, которая заключалась в заборе крови из пальца. Он был призван здоровым, несмотря на подтвержденный паралич правой руки и правой части лица.

20 февраля советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что переход Авдеевки под контроль Российской армии приведет к тому, что украинцы начнут активнее противостоять насильственной мобилизации. «Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов», — заявил он. Аналитик предупредил, что дальнейшая мобилизация может вылиться в анархическую гражданскую войну, которая распространится по всей Европе.

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      Марина Совина
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