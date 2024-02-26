Подростки избили россиянина и лишили его жизни

В Нижегородской области двое подростков убили мужчину

В Нижегородской области следователи завели уголовное дело в отношении двух подростков, которые избили мужчину и лишили его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетние проходят обвиняемыми по статье 105 УК РФ. От дачи показаний они отказались.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 февраля обвиняемые были в квартире дома в поселке Октябрьский. Там они жестоко избили мужчину. Подростки пинали его, били руками и деревянными предметами по голове и телу.

Ранее в Иркутской области следователи предъявили обвинение троим местным жителям в возрасте 19-20 лет и 16-летнему подростку, которые избили 35-летнего отчима несовершеннолетнего и лишили его жизни.