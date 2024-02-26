Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 26 февраля 2024Силовые структуры

Подростки избили россиянина и лишили его жизни

В Нижегородской области двое подростков убили мужчину

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Нижегородской области следователи завели уголовное дело в отношении двух подростков, которые избили мужчину и лишили его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетние проходят обвиняемыми по статье 105 УК РФ. От дачи показаний они отказались.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 февраля обвиняемые были в квартире дома в поселке Октябрьский. Там они жестоко избили мужчину. Подростки пинали его, били руками и деревянными предметами по голове и телу.

Ранее в Иркутской области следователи предъявили обвинение троим местным жителям в возрасте 19-20 лет и 16-летнему подростку, которые избили 35-летнего отчима несовершеннолетнего и лишили его жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

      Невролог назвала самый сильный вид боли

      В Европе заявили о нехватке денег на зеленый переход

      Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

      Москвичам пообещали дожди

      Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин вернется к тренировкам

      Иностранное судно разлило нефть у российского города

      Канье Уэст выступил с дочерью в Париже

      Избившие фотографа «Коммерсанта» российские охранники получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше