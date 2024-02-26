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02:10, 26 февраля 2024Забота о себе

Порнозвезда дала совет стесняющемуся менять позы в сексе мужчине

Фото: Mavich Stock Man / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет мужчине, стесняющемуся менять позы в постели с партнершей. Ответ на письмо читателя опубликовало издание Slate.

«Всякий раз, меняя позы, мы с партнершей как будто спотыкаемся, теряем настрой, продолжать становится неловко. А если новая поза не срабатывает, настрой теряется еще больше», — пожаловался автор письма и попросил у секс-колумнистки совета.

В ответ Стоя напомнила ему, что жизнь — это не порно, в котором есть монтаж, и не романтический сериал, где есть сценарий, поэтому спланировать все заранее невозможно. Если при смене позиций кто-то запутался в одеяле или едва не упал с кровати, уверена она, над этим можно просто посмеяться.

Стоя добавила, что перед интимной близостью действительно можно обсудить позы. Бывшая порнозвезда уточнила, что такой разговор не будет гарантировать отсутствие неловкости, однако со временем и при должной практике она уйдет.

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Ранее Стоя дала свою рекомендацию девушке, которая отказалась от употребления гормональных контрацептивов и удивилась результату. Встревоженной появившимися навязчивыми мыслями о сексе девушке она посоветовала не стесняться себя.

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      Александра Лисица
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