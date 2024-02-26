Посетителям бара в центре Москвы предлагали выкупить открытки с видами Украины

«Регнум»: в баре в центре Москвы предлагали выкупить открытки с видами Украины

Посетителям бара «Сюр» в центре Москвы предлагали выкупить открытки с видами Украины. Об этом сообщил агентству «Регнум» источник, знакомый с ситуацией.

Как разъяснил собеседник агентства, вырученные деньги сотрудники заведения обещали передать Украине.

В полицию обратились гости «Сюра», они утверждали, что там им пытаются продать открытки с изображениями Украины. На открытках написано, что эти снимки сделаны в январе 2022 года, за месяц до начала спецоперации.

Пришедшие к правоохранителям допустили, что сотрудники таким образом провоцировали их пожертвовать деньги для Украины.

«В полицию были доставлены пять сотрудников заведения, с которыми провели беседу. Сейчас по данному инциденту проводится проверка», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что жители ставропольского Невинномысска избили участника спецоперации, который пришел в один из баров на костылях.