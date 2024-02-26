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19:04, 26 февраля 2024Мир

В Польше назвали ссору с Украиной самым большим идиотизмом в истории

Премьер Польши Туск: ссора с Украиной была бы самым большим идиотизмом в истории

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал найти обоюдовыгодное решение в ситуации вокруг неограниченного ввоза в страну украинского зерна и резко выразился о возможной ссоре Польши и Украины. Об этом политик заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, сообщает агентство Укринформ.

«Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, которое могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом деле, то это был бы самый большой идиотизм в истории наших народов. Ведь мы друг в друге нуждаемся, как никогда до этого, и я надеюсь, что все это поймут», — заявил Туск, выразив надежду на отсутствие критики со стороны украинских политиков.

Премьер-министр Польши также назвал столкновение интересов Польши и Украины не «дефицитом в польско-украинских отношениях», а «критическим моментом», и обратился к Киеву и Брюсселю с просьбой принять во внимание недовольство польских аграриев нечестной конкуренцией со стороны Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко раскритиковал политику Польши, назвав украинское зерно ее заложником.

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      Елизавета Мытарева
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