В Раде назвали украинское зерно заложником политики Польши

Депутат Рады Мережко: украинское зерно стало заложником политики Польши

Украинское зерно стало заложником внутренней политики Польши. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek.

Парламентарий напомнил, что в соседней стране вскоре пройдут местные выборы, и власти не хотят решать возникшую проблему, боясь недовольства фермеров.

«Мы надеемся, что новое правительство решит эту проблему, но, похоже, что оно не хочет этого делать», — сказал Мережко и назвал возможным обращение за помощью к Евросоюзу (ЕС) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной виден «российский след». По его словам, Киеву нужно сохранять единство с союзниками.

Во вторник, 20 февраля, в Польше прошли протесты фермеров. Демонстранты использовали плакаты с надписями против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты. Польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта Медика-Щегини на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно.