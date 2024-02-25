На Украине увидели «российский след» в протестах польских фермеров

Глава МИД Украины Кулеба: в протестах польских фермеров виден «российский след»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной виден «российский след». Об этом он рассказал на конференции «Украина. 2024 год», передает ТАСС.

Министр отметил, что Украине нужно сохранять единство с союзниками.

Во вторник, 20 февраля, в Польше прошли протесты фермеров. Демонстранты использовали плакаты с надписями против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты. Польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта Медика-Щегини на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно.

Похожий инцидент произошел 11 февраля. На видео попали кадры, как зерно из грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал Варшаве на недопустимость подобных акций.