Премьер Словакии Фицо беспокоится, что Запад ищет худшего решения по Украине

Западные страны могут принять худшее решение по конфликту на Украине, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, у союзников Киева есть два варианта: либо продолжать снабжать его оружием, что приведет к дальнейшей эскалации, либо предоставить план по мирному урегулированию конфликта. «Боюсь, что Запад по Украине идет к [принятию] наихудшего решения», — поделился опасениями политик.

Он рассказал, что в понедельник, 26 февраля, примет участие в совещании в Париже, посвященном помощи Украине. «От информации о темах, на которые мы должны поговорить в понедельник, у меня мурашки бегают по спине», — признался Фицо.

В видеообращении словацкий премьер также высказался о сути конфликта украинского конфликта. Он заявил, что она заключается в обмане России по расширению НАТО на восток.