Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 26 февраля 2024Мир

Премьер Словакии высказался по поводу поддержки Украины фразой «мурашки бегают»

Премьер Словакии Фицо беспокоится, что Запад ищет худшего решения по Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Западные страны могут принять худшее решение по конфликту на Украине, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, у союзников Киева есть два варианта: либо продолжать снабжать его оружием, что приведет к дальнейшей эскалации, либо предоставить план по мирному урегулированию конфликта. «Боюсь, что Запад по Украине идет к [принятию] наихудшего решения», — поделился опасениями политик.

Он рассказал, что в понедельник, 26 февраля, примет участие в совещании в Париже, посвященном помощи Украине. «От информации о темах, на которые мы должны поговорить в понедельник, у меня мурашки бегают по спине», — признался Фицо.

В видеообращении словацкий премьер также высказался о сути конфликта украинского конфликта. Он заявил, что она заключается в обмане России по расширению НАТО на восток.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о входе российских военных в Работино

      Премьер Словакии высказался по поводу поддержки Украины фразой «мурашки бегают»

      Глава украинской разведки не увидел у российской армии ракет из Ирана

      Раскрыты подробности госпитализации Алибасова

      В России запретят расхваленную Малышевой пищевую добавку

      Симоньян призвала россиян побыть «немножко ленинградцами» во время СВО

      В МИД отреагировали на статью о сети шпионских баз ЦРУ на Украине

      Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам не смотреть ее фото и видео

      Представлена замена сим-картам

      Названы самые опасные упражнения для поясницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше