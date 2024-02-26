Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:40, 26 февраля 2024Ценности

Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду

New York Post: знаменитости вернули в моду прически из 1980-х годов

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Знаменитости вернули в моду прически, которые были особенно популярны в 1980-х годах. Соответствующий материал публикует New York Post.

В список самых актуальных стрижек попали маллет, шегги, «волчья стрижка» и другие нарочито небрежные и объемные прически. Кроме того, вновь трендовыми стали прически, которые имитируют отсутствие укладки, например крупные кудри.

Материалы по теме:
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Среди звезд, которые последовали упомянутой тенденции, оказались певица Майли Сайрус, сделавшая объемную укладку для выступления на церемонии награждения премии «Грэмми». Кроме того, с вдохновленными 1980 годами прическами появлялись на публике актрисы Блейк Лавли и Флоренс Пью.

«В 80-х годах длинные и объемные волосы были не только символом статуса, но и позволяли женщинам оказываться в центре внимания. Появляться на экране с подобной прической было весьма мощным и сильным ходом в то время», — отметила парикмахер Рейчел Гибсон.

В январе американская актриса Кортни Кокс высмеяла свою прическу в фильме «Крик», сняв шуточный ролик. Так, в начале видео появился один из друзей 59-летней звезды, который спросил, что происходит в ее особняке. Кокс, в свою очередь, заметила, что на одежде приятеля напечатано ее изображение в роли журналистки Гэйл Уэзерс.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      В России нашли новый способ борьбы с засухой

      В России вырос спрос на тонометры

      В России объяснили отказ Дании от расследования взрывов на «Северных потоках»

      Премьер Венгрии призвал одобрить заявку Швеции в НАТО

      Грунтовые воды устроили потоп в суде российского города

      Досрочное прекращение транзита газа через Украину допустили

      Чиновник попался на нарушениях при переселении россиян из аварийного жилья

      Популярная российская блогерша показала фигуру в нижнем белье после набора веса

      Актер из «Слова пацана» рассказал о реакции коллег на высказывания Кологривого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше