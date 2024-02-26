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13:32, 26 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин уличил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ

Глава ДНР Пушилин: Зеленский нагло и цинично занижает потери ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Владимир Зеленский нагло занижает потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые кратно превышают озвученные им цифры. В этом украинского лидера уличил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Даже если допустить, что он не учитывает тех, чьи тела они бросили на полях сражений, то цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена», — сказал он.

По его словам, только в боях за Артемовск, Марьинку и Авдеевку украинская сторона потеряла гораздо больше заявленной 31 тысячи бойцов.

Пушилин объяснил, что украинский лидер пытается снизить градус недовольства населения «оставшейся части бывшей Украины». Он подчеркнул, что украинцев особенно не устраивают насильственные методы мобилизации.

Ранее Зеленский заявил, что потери украинских войск с начала спецоперации России составили 31 тысячу человек. Он отказался называть число раненых, а также добавил, что количество пропавших без вести нуждается в уточнении.

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      Алевтина Запольская
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