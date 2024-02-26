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09:21, 26 февраля 2024Экономика

В правительстве вступились за связанных с недружественными странами коллекторов

Минэкономразвития не поддержало запрет на работу «недружественных» коллекторов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО), тем или иным образом связанным с недружественными странами, не стоит полностью запрещать собирать долги внутри России. Об этом со ссылкой на отзыв Минэкономразвития на проект президентского указа, разработанный Минюстом в январе этого года, пишет РБК.

В ведомстве не прокомментировали тезисы отзыва, однако указали, что считают возможным компромиссное решение по данному документу с учетом позиций иных заинтересованных сторон. Представитель Минюста подтвердил, что отзыв на проект указа получен.

Авторы законопроекта рассматривают его как антисанкционную меру. Он должен закрыть возможность требовать свои деньги для организаций, для которых иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо.

Потенциально указ затронет и взыскателей, которые после 1 марта 2022 года сменили недружественную иностранную юрисдикцию регистрации на тоже иностранную, но в дружественной стране. Проверять наличие связей хотят обязать Федеральную службу судебных приставов (ФССП), у которой есть реестры взыскателей и право вести надзор за ними.

В пояснительной записке указывается, что на «иностранцев» приходится значительный объем взысканий, они продолжают работу и имеют возможность вывода полученных доходов.

А кроме того, отмечают чиновники, такие коллекторы могут оказывать давление на граждан страны, негативно влиять на наименее защищенные слои населения и увеличивать социальную напряженность, что создает угрозу национальной и экономической безопасности.

Однако в пояснительной записке Минэкономразвития напоминается, что вывод средств за пределы страны для нерезидентов из недружественных стран уже регулируют другие указы, а при нарушении взыскателем законодательства его деятельность можно запретить и сейчас.

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В качестве другого аргумента ведомство предполагает, что попавшие под ограничения коллекторы начнут продавать долги тем, кого запрет не затронет, то есть речь пойдет о перераспределении доходов. Соответственно, такую практику с аналогичной аргументацией можно распространить на любой рентабельный бизнес с «недружественным» участием.

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят крупные банки, выразил надежду, что законопроект не пройдет, потому что он несправедлив ни с юридической, ни с экономической точки зрения. Председатель НСФР Андрей Емелин объяснил, что не знает о случаях вывода средств из страны коллекторами или даже обращения в правительственную подкомиссию за разрешением на вывод дивидендов.

Ранее сообщалось, что в декабре размер среднего платежа россиян коллекторам увеличился на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2022 года, до уровня 4635 рублей.

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      Платон Щукин
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