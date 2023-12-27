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11:34, 27 декабря 2023Экономика

Россияне резко нарастили выплаты коллекторам

Forbes: размер среднего платежа россиян коллекторам вырос на 17 % в декабре

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В декабре размер среднего платежа россиян коллекторам рекзо увеличился на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2022 года и достиг уровня в 4635 рублей. Речь идет о погашении просроченной задолженности сроком более 90 дней, сообщает Forbes со ссылкой на статистические данные аналитиков Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и ВТБ.

Эксперты утверждают, что средний платеж россиян коллекторам в счет погашения просроченной задолженности в декабре оказался максимальным с 2021 года. Для сравнения, в прошлом году размер среднего месячного платежа находился в районе 3094-3942 рублей. Однако в 2023-м он стабильно превышал отметку в 4 тысячи рублей. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение показателя в 2024 году.

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Специалисты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая возвращение российских должников к сберегательной модели поведения. На этом фоне граждане стараются снизить необязательные статьи расходов, чтобы высвободить дополнительные денежные средства для погашения просроченной задолженности, пояснили в НАПКА.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ) сообщила о рекордном наращивании кредитного портфеля россиян. Так, в январе-октябре 2023 года суммарный объем кредитов граждан увеличился на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. Этот показатель оказался максимальным как минимум с 2015 года, заключили в регуляторе.

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      Анатолий Акулов
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