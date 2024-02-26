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16:11, 26 февраля 2024Путешествия

Раскрыта причина падения пассажирского самолета в жилом квартале в Пакистане

The Express Tribune: причиной падения Airbus A320 в Карачи стала ошибка пилотов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» упал в жилом квартале Карачи на юге Пакистана 22 мая 2020 года из-за ошибки пилотов. Причину падения раскрыло издание The Express Tribune.

По данным источника, перед посадкой Airbus A320 авиадиспетчер четыре раза предупредил пилотов, что борт находится «на необычной высоте». На пятый раз он разрешил приземление. В это время экипаж увлекся разговором и попытался приземлиться, не выпустив шасси.

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В результате двигатели лайнера ударились о взлетно-посадочную полосу и вспыхнули, но диспетчер об этом пилотам не сообщил. Уточняется, что данных о последних четырех минутах полета Airbus нет, потому что из-за отказа двигателей отключилось электроснабжение.

Самолет национального перевозчика Пакистана выполнял рейс из Лахора в Карачи и упал на жилые дома. Сообщалось, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, а перед посадкой пилот сообщал о проблеме с двигателем. В результате авиакатастрофы выжили только два пассажира, 99 человек, в том числе двух людей на земле, спасти не удалось.

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      Мария Борисова
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