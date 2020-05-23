Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо

Пилоты самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», разбившегося под Карачи, перед крушением пытались посадить самолет на брюхо, Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте местных авиаспоттеров.

Фотографы, снявшие самолет в последние минуты перед падением, утверждают, что лайнер пошел на второй круг после первой неудачной попытки приземлиться.

Кроме того, по утверждению споттеров, у лайнера перед падением был виден небольшой дым, исходящий из обоих двигателей.

Пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого диспетчеры заявили, что Airbus A320 может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту было 90 пассажиров и 8 членов экипажа. По заявлению министр авиации Гулама Сарвар Хана, известно по меньшей мере о 90 погибших, на данный момент не установлена судьба восьмерых человек. Кроме того, в результате авиакатастрофы разрушены пять жилых домов, а также несколько автомобилей. Зафиксированы пострадавшие, на чьи дома рухнул авиалайнер

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