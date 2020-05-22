Названо число погибших в авиакатастрофе в Пакистане

Правительство Пакистана назвало число погибших при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РИА Новости.

По заявлению правительства, известно всего о 90 погибших — это означает, что осталось не известно о судьбе восьмерых человек.

Ранее сообщалось, что следственная группа обнаружила «черный ящик» в районе возле аэропорта «Джинна», где и рухнул авиалайнер. Бортовой самописец поможет выяснить точную причину катастрофы.

Отмечается, что пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого диспетчеры заявили, что Airbus A320 может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту было 90 пассажиров и 8 членов экипажа.

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