Найден черный ящик с упавшего в Пакистане самолета

Найден бортовой самописец с пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», рухнувшего 22 мая на жилые районы города Карачи. Об этом сообщает местный телеканал BOL News.

Следственная группа обнаружила «черный ящик» в районе возле аэропорта «Джинна», где и рухнул авиалайнер. Бортовой самописец поможет выяснить причину катастрофы, которая, по предварительным сообщениям, произошла из-за отказа двигателя. Известно также, что пилоты пытались совершить аварийную посадку.

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Известно, что на борту было 90 пассажиров и 8 членов экипажа. На момент публикации подтверждено 35 погибших, по меньшей мере одному пассажиру удалось выжить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru