Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Об этом на своей странице в Twitter написал пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам.

По его информации, наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого воздушном судну сообщили, что одна посадочная полоса свободна.

Затем пилот PK8303 подал сигнал бедствия. Диспетчеры в ответ сказали, что самолет может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

Фахр-э-Алам также выложил в сеть список всех пассажиров самолета, в котором значится 91 имя. «Говорят, выживших нет», — добавил он.

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома. Число погибших пока не называется, пострадал ли кто-то на земле, также неизвестно. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора.

Фахр-э-Алам в 2018 году в одиночку совершил кругосветный полет на самолете. Он, в частности, делал посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, где затем задержался из-за истекшего прямо перед отлетом срока визы.

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