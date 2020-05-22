Пакистанский лайнер упал на жилые кварталы

Очевидцы крушения самолета в пакистанском городе Карачи сняли на видео место катастрофы: самолет упал прямо на жилые кварталы города. Видео опубликованы пользователями Twitter.
На кадрах роликов видны клубы черного дыма, пожар на улицах и пожарные машины.
Ранее 22 мая стало известно, что пассажирский лайнер «Пакистанских авиалиний», выполнявший внутренний рейс из Лахора, потерпел крушение. На борту, по разным данным, находилось от 90 до 115 человек.
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