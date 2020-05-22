Появилось видео момента крушения самолета на жилой район в Карачи

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Крушение самолета «Пакистанских международных авиалиний» в Карачи сняла камера видеонаблюдения на одном из домов неподалеку. Ролик был выложен в Twitter.

Камера запечатлела последние секунды полета лайнера. На кадрах видно, как воздушное судно быстро снижается, вероятно, задевает что-то и немного поворачивается, после чего пропадает за домами. Затем следует взрыв.

Пока точных данных о числе погибших и пострадавших в результате катастрофы нет. Телеканал BOL News передал, что жертвами стали 90 человек. В то же время авиакомпания пока подтвердила гибель 41 человека, передает Reuters. Dawn передает, что жертвами стали минимум 57 человек, два пассажира выжили. Один из них — президент банка Пенджаба Зафар Масуд.

Ранее стало известно, что найден первый черный ящик разбившегося лайнера.

Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», выполнявший внутренний рейс из Лахора, 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома.

Перед крушением пилот сообщил о проблеме с двигателем. Также известно, что лайнер не смог с первого раза совершить посадку.

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