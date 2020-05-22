Описаны последние минуты упавшего в Пакистане самолета

Самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», упавший на жилые районы в Карачи, пилоты пытались экстренно посадить. Его последние минуты описал Twitter сервиса Flightradar24.

«Рейс PK 8303 вылетел из Лахора в 8:05. В 09:34 воздушное судно предприняло попытку сесть, но на высоте 275 футов (83 метра) попытка была отменена, и самолет поднялся на высоту 3175 футов (967 метров). Сигнал был потерян в 9:40 уже на высоте 525 футов (160 метров)», — говорится в сообщении.

Известный пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам ранее заявил, что причиной катастрофы стала потеря одного из двигателей.

Пассажирский лайнер «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение ранее 22 мая, рухнув на жилые дома. Известно, что он выполнял рейс из Лахора в Карачи. На борту самолета находились 98 человек

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