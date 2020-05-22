Появилось сообщение о выжившем в авиакатастрофе в Пакистане

Семья одного из пассажиров рухнувшего 22 мая в пакистанском Карачи авиалайнера Airbus A320 сообщила, что ему удалось пережить катастрофу, сообщает Dawn.

Речь идет о президенте банка Пунджаба Зафаре Масуде: именно его родственники заявили о том, что он выжил. О судьбе других пассажиров точной информации пока что нет.

Сообщается, что на момент публикации с места катастрофы увезли 13 погибших. Кроме того, в больницы доставили от 25 до 30 человек, живущих в этом районе. Точное число погибших и пострадавших не называется.

Ранее 22 мая сообщалось, что на борту самолета «Пакистанских авиалиний», 22 мая потерпевшего крушение в Карачи, находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа. Мэр города заявил, что выживших ожидать не стоит. .

Представитель компании Абдула Хафиз подтвердил эту информацию. Лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!