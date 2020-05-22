Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в Пакистане

Известный в Пакистане пилот Фахр-э-Алам опубликовал последние переговоры пилота пассажирского самолета с диспетчером перед крушением в Карачи. Публикация доступна в его Twitter-аккаунте.

Диспетчер сообщил пилоту самолета, что наблюдает уход воздушного судна влево. Пилот ответил: «идем прямо, отказ двигателя». Позднее в аэропорту ему сообщают номер полосы для посадки. «Принято», — отвечает пилот. Затем он передает международный сигнал бедствия.

«Сэр, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Пакистан 8303», — говорит пилот.

«8303, принято, обе полосы свободны для посадки», — отвечает диспетчер.

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома. Число погибших пока не называется, пострадал ли кто-то на земле, тоже неизвестно. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту могли находиться до 100 человек.

Фахр-э-Алам в 2018 году в одиночку совершил кругосветный полет на самолете. Он, в частности, делал посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, где затем задержался из-за истекшего прямо перед отлетом срока визы.

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