Названо число людей на борту упавшего в Пакистане самолета

На борту самолета «Пакистанских авиалиний», 22 мая потерпевшего крушение в Карачи, находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило издание Dawn.

Представитель компании Абдула Хафиз подтвердил эту информацию. Лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна.

Известно, что на месте падения работают экстренные службы. По тревоге подняты военные, во всех больницах города объявлено чрезвычайное положение.

О падении авиалайнера стало известно ранее 22 мая. Причины катастрофы, точное число погибших и пострадавших и другие подробности пока не называются. Самолет упал на жилые кварталы, и очевидцы опубликовали в социальных сетях множество видеороликов, снятых на месте событий.

Как сообщает Dawn, в 2016 году самолет «Пакистанских авиалиний», направлявшийся из Читрала в Исламабад, потерпел крушение с 48 пассажирами на борту. Все погибли.

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