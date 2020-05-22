Крушение лайнера в Пакистане сняли на видео из другого самолета

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Крушение самолета «Пакистанских международных авиалиний» в жилом квартале Карачи сняли пассажиры другого лайнера, осуществлявшего снижение неподалеку от места катастрофы. Ролик был опубликован в Twitter.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как между домов, предположительно, в районе места падения воздушного судна поднимается облако пыли и дыма.

Ранее в соцсетях появилось видео спасения одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета. На кадрах видно, как пять человек на руках несут мужчину от горящих обломков. Они также говорят, что ему нужна помощь.

Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома. Перед падением пилот сообщил о проблеме с двигателем. Также известно, что лайнер не смог с первого раза совершить приземление. Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора. Пока точных данных о числе погибших и пострадавших в результате катастрофы нет. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и 8 членов экипажа.

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