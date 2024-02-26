Раскрыты подробности о пострадавшем во время стрельбы у кафе россиянине

Раненный во время стрельбы у кафе в Алексино оказался участником СВО

Россиянин устроил стрельбу около кафе и ранил в живот местного жителя

Начало событий в новости Россиянин устроил стрельбу около кафе и ранил в живот местного жителя

Пострадавший во время стрельбы у кафе в Алексино мужчина оказался участником специальной военной операции (СВО). Такие подробности «Ленте.ру» раскрыло управление Следственного комитета России по Тульской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 февраля около заведения на улице Героев Алексинцев. 26-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из огнестрельного оружия. В этот момент рядом с ним оказался 33-летний участник СВО, который попытался пресечь действия стрелка и попросил его убрать оружие. Между ними завязался конфликт, во время которого злоумышленник ранил потерпевшего в живот. Мужчину госпитализировали.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемого ищут.

