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14:42, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу около кафе и ранил в живот местного жителя

Под Тулой ищут мужчину, устроившего стрельбу и ранившего человека около кафе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Полицейские ищут 26-летнего жителя Алексина, который устроил стрельбу около кафе и ранил человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Тульской области.

Сообщение о пациенте с огнестрельным ранением в живот поступило из местной больницы. По предварительным данным, мужчина пострадал во время стрельбы около кафе на улице Героев Алексинцев, а нападавший на него злоумышленник скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело, местонахождение подозреваемого устанавливается.

Ранее в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов начали поиск мужчины, избившего сожительницу и их совместную дочь в подъезде многоквартирного дома. По данным МВД, нападавшему может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 («Побои») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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