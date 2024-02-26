МВД начало поиск избившего сожительницу и малолетнюю дочь в подъезде россиянина

В Краснодаре ищут мужчину, избившего в подъезде сожительницу и их общую дочь

Полицейские в Краснодаре начали поиск мужчины, избившего сожительницу и их общую малолетнюю дочь в подъезде многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, за совершенные действия нападавшему может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 («Побои») УК РФ. Проводится проверка. Мужчину, который до приезда сотрудников правоохранительных органов скрылся со съемной квартиры, ищут.

Проверку сотрудники полиции начали после того, как в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина бьет женщину кулаком и толкает на пол, а когда к ним в подъезд выходит дочка — пинает ее ногой и заталкивает обратно в квартиру. Как установили в МВД, 29-летняя потерпевшая вместе с 32-летним нападавшим переехали в Краснодар из другого региона России пять лет назад, 4-летняя девочка — их совместный ребенок.

Ранее житель Омской области поджег бывшую экс-жену за позднее возвращение домой и получил 14 лет колонии.