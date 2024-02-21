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13:21, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег экс-жену за позднее возвращение домой и получил 14 лет колонии

В Омске мужчину осудили на 14 лет колонии строгого режима за поджог бывшей жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд Омской области приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы за поджог бывшей жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову.

Мужчина признан виновным по статье о расправе с особой жестокостью. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, также подсудимый обязан возместить моральный вред матери и сыну пострадавшей на сумму 1,6 миллиона рублей. В ходе заседания фигурант свою вину не признал. Осужденный рассказал, что канистру с бензином взял только для того, чтобы попугать бывшую жену, а загорелась она сама, когда он закурил.

Преступление произошло 30 июня 2023 года. Тогда россиянин избил бывшую супругу за позднее возвращение домой. Затем он облил ее бензином и поджег. Потерпевшая выбежала во двор и, спасаясь от огня, легла в емкость с водой. Однако злоумышленник подошел к ней и начал топить. Женщине удалось убежать. Она была госпитализирована с обширными ожогами 2 и 3 степени. Ее не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что Венгеровский районный суд Новосибирской области приговорил к десяти годам лишения свободы 30-летнего местного жителя за поджог во время ссоры сестры своей сожительницы.

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      Анна Габай
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