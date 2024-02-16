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12:24, 16 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с сестрой сожительницы и поджег ее

Житель Сибири получил десять лет колонии за поджог 21-летней девушки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Венгеровский районный суд Новосибирской области приговорил к десяти годам лишения свободы 30-летнего местного жителя за поджог сестры свой сожительницы во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Жителя Сибири признали виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

В суде установили, что инцидент произошел в апреле 2023 года в селе Кыштовка. Ночью подсудимый вместе с сожительницей и ее 21-летней сестрой распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ним и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина облил ее горючей жидкостью и поджег. Потерпевшую госпитализировали с ожогами 29 процентов тела, что было оценено как тяжкий вред здоровью.

Ранее 47-летний житель Калининградской области поджег пенсионера вместе с его жилищем, потому что не захотел уходить из гостей домой.

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      Олеся Мицкевич
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