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10:36, 26 февраля 2024Забота о себе

Развеян миф о пользе красного вина

Кардиолог Лесли Чо: красное вино не защищает от заболеваний сердца

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Вопреки распространенному заблуждению, красное вино не помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала американская кардиолог Лесли Чо. Миф о пользе красного вина она развеяла в беседе с Daily Mail.

Она заявила, что так называемый французский парадокс — свидетельства о том, что пьющие красное вино и употребляющие в пищу жирные продукты французы реже имеют проблемы с сердцем — не более чем совпадение. «Пора уже отказаться от этого заблуждения», — сказала специалист. Она также добавила, что нет исследований, показывающих, что красное вино полезней других видов алкоголя или что оно защищает от болезней. Чо объяснила, что вино на самом деле повышает риск развития онкологических и сердечных заболеваний.

Красное вино действительно содержит полифенолы, важные для здоровья кровеносных сосудов, однако его польза была доказана только во время опытов на мышах, добавил врач Кеннет Мукамал. По его словам, человеку, чтобы получить аналогичный использованному для опытов на мышах объем полифенолов, нужно выпивать от 100 до тысячи бокалов вина в день.

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      Александра Лисица
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