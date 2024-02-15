Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 15 февраля 2024Забота о себе

Врач подсказала простой способ предотвратить похмелье

Диетолог Росси: богатая клетчаткой пища помогает уменьшить симптомы похмелья

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Богатая клетчаткой пища помогает предотвратить или уменьшить симптомы похмелья, считает врач-диетолог Меган Росси. Простой способ лучше себя чувствовать после употребления спиртного она подсказала в интервью с Metro.

По словам Росси, если перед употреблением алкоголя съесть продукты, содержащие большое количество клетчатки, то симптомы похмелья будут слабее, а нагрузка на печень меньше. Диетолог объяснила, что это происходит благодаря способности клетчатки замедлять переваривание пищи. В случае с алкоголем она не позволяет спирту сразу попасть из желудка и кишечника в кровоток, уточнила Росси.

Кроме того, врач отметила, что некоторые алкогольные напитки, такие как красное вино и темное пиво, имеют противовоспалительное воздействие на организм. По ее словам, растительные компоненты в этих напитках, попадая в толстый кишечник, расщепляются там на полезные элементы. Правда, положительный эффект можно получить, если выпить не более одного-двух бокалов, предупредила Росси.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет добиваться переговоров между Россией и Украиной. Как это отразится на США и НАТО?

      Белый дом пошутил над разбитым сердцем оппонента помощи Украине и получил ответ

      «Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

      Россияне стали больше читать бумажные книги

      В российском селе Хохол бизнесмена приковали к батарее в доме и ограбили

      Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

      80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом

      Дочь Джонни Деппа показала голую грудь в кружевном наряде

      Пожар во дворе «Известий» в центре Москвы ликвидировали

      Москвичей предупредили о возвращении гололедицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше