Врач подсказала простой способ предотвратить похмелье

Диетолог Росси: богатая клетчаткой пища помогает уменьшить симптомы похмелья

Богатая клетчаткой пища помогает предотвратить или уменьшить симптомы похмелья, считает врач-диетолог Меган Росси. Простой способ лучше себя чувствовать после употребления спиртного она подсказала в интервью с Metro.

По словам Росси, если перед употреблением алкоголя съесть продукты, содержащие большое количество клетчатки, то симптомы похмелья будут слабее, а нагрузка на печень меньше. Диетолог объяснила, что это происходит благодаря способности клетчатки замедлять переваривание пищи. В случае с алкоголем она не позволяет спирту сразу попасть из желудка и кишечника в кровоток, уточнила Росси.

Кроме того, врач отметила, что некоторые алкогольные напитки, такие как красное вино и темное пиво, имеют противовоспалительное воздействие на организм. По ее словам, растительные компоненты в этих напитках, попадая в толстый кишечник, расщепляются там на полезные элементы. Правда, положительный эффект можно получить, если выпить не более одного-двух бокалов, предупредила Росси.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.