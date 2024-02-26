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19:46, 26 февраля 2024Культура

Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Актриса Рене Зеллвегер вернется к роли в фильме про Бриджит Джонс

Кадр: фильм «Дневник Бриджит Джонс»

Звезда серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» актриса Рене Зеллвегер снова вернется к роли своей героини. Об этом пишет газета The Independent.

Съемки четвертой части картины планируют начать в мае, через 23 года после выхода первого фильма. Ожидается, что к своим ролям также вернутся актеры Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие соперников и любовные интересы героини Марка Дарси и Дэниела Кливера в предыдущих фильмах.

Сообщается, что фильм будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года «Бриджит Джонс: Без ума от парня», в котором героиня является 51-летней матерью-одиночкой с двумя детьми, исследующей приложения для знакомств.

Ранее сообщалось, что режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» и «Салют-7» Клим Шипенко не исключает создание нового фильма о космосе.

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      Варвара Кошечкина
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