Россиянам назвали три правила выбора сливочного масла

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три правила, которые нужно соблюдать при выборе сливочного масла. Выпуск с ее рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».

Саратцева отметила, что в первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку. По ее словам, предпочтение стоит отдать маслу, завернутому в фольгированную бумагу. Специалистка отметила, что при этом бумага должна быть целой и недеформированной. Саратцева добавила, что прозрачная пластиковая тара меньше подходит для хранения продукта, так как через нее на масло попадает свет, и оно подвергается окислению.

Также россиян призвали обращать внимание на состав продукта. По мнению специалистки, масло должно содержать только молочные продукты. Так, например, в нем можно будет найти обычное и сухое молоко, сливки или пахту.

Наконец, Саратцева порекомендовала обращать внимание на цену. Она отметила, что настоящее масло не может стоить меньше, чем 140 рублей за упаковку в 80 граммов.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев развеял популярный миф о масле. Он заверил россиян, что нерафинированное масло нельзя считать более полезным при жарке, чем рафинированное, так как в обоих случаях будут выделяться канцерогены.