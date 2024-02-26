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07:00, 26 февраля 2024Экономика

Россияне стали покупать еще больше крепкого алкоголя

FinExpertiza: продажи крепкого алкоголя в РФ выросли до максимума за 7 лет

Фото: Adam Jaime / Unsplash

Продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита увеличились в 2023 году на 3,6 процента, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения, следует из подсчетов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

К крепкому алкоголю эксперты, проанализировавшие данные Росалкогольтабакконтроля, отнесли водку, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта более 25 процентов. Отмечается, что восходящая динамика, которая привела к семилетнему максимуму продаж, сохранилась после резкого взлета показателя на 7,3 процента в 2022-м.

Более двух третей в этом сегменте рынка пришлось в этот раз на водку. Потребление ее снизилось в РФ на 0,2 процента, до 5,3 литра на человека, а вот продажи коньяка, а также ромов, джинов и ликеров существенно выросли, прибавив 10 и 21,5 процента соответственно (до 1 литра на человека).

Ранее стало известно, что в России задумали разрешить продажу алкогольных напитков на стационарных рынках. В Минпромторге посчитали, что это позволит улучшить функционирование действующих торговых точек и сократит случаи маскировки рынков под объекты другого назначения, например, торговые ряды.

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      Дмитрий Воронин
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