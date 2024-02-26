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09:09, 26 февраля 2024Россия

Россиянин годами избивал приемного сына в попытках «вылечить» его от онанизма

Житель Башкирии четыре года избивал пасынка, пытаясь отучить его от онанизма

Фото: Vladimir Baranov / Globalookpress.com

В Башкирии местный житель годами избивал приемного сына, пытаясь отучить его он онанизма. О результатах выбранного мужчиной методе «лечения» мастурбации сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянин на протяжении четырех лет бил пасынка в пах кулаком и посторонними предметами. После одного из таких случаев у 14-летнего подростка открылось кровотечение. Ребенок убежал из дома и рассказал обо всем крестной матери.

Женщина обратилась в полицию, начата проверка. Мальчик отказался возвращаться домой, его разместили в приюте.

Ранее в Москве мужчина жестоко избил пасынка из-за плохого поведения в школе. По словам пострадавшего ребенка, отчим бил его по любому поводу. Ребенка госпитализировали с переломами лицевых костей и ушибом головы. Мать мальчика отказалась писать заявление на сожителя.

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      Алан Босиков
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