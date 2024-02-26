Россиянка решила проведать старого знакомого и заколола его ножом

Россиянка заехала в гости к подругам и учинила расправу над их соседом

В Барнауле задержали 39-летнюю россиянку, подозреваемую в расправе над 40-летним мужчиной. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 24 февраля обвиняемая приехала в гости к подругам, проживающим в коммунальной квартире. После совместного застолья женщина решила проведать их соседа — своего старого знакомого, находившегося в соседней комнате. Встреча сразу не заладилась и переросла в конфликт, в ходе которого женщина учинила расправу над мужчиной — она выхватила нож и заколола его двумя ударами в сердце.

Ранее она уже отбывала наказание в местах лишения свободы за расправу над своим сожителем.

22 февраля сообщалось, что в Башкирии 49-летний мужчина получил семь лет колонии за расправу над тещей.