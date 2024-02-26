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14:54, 26 февраля 2024Бывший СССР

Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

Лейтенант ВС России Башков: обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские солдаты обхитрили украинский дрон, прикинувшись неживыми, и спасли раненого товарища. Об эвакуации сослуживца рассказал лейтенант Вооруженных сил России Василий Башков, фрагмент беседы с ним опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«Мы разошлись по местам, уложили раненого и легли рядом. Рядом была воронка от взрыва снаряда и непонятная дыра. (...) Мы дали ему возможность покурить, и в этот момент начался новый обстрел. (...) Коптер думал, что мы погибли, и улетел. (...) Пользуясь случаем мы быстренько подхватились и начали дальше передвигаться», — сообщил офицер.

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      Глеб Палехов
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