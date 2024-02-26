Российский чиновник получил срок и штраф в 100 миллионов рублей за коррупцию

В Орловской области чиновнику дали срок и 100 миллионный штраф за взятки

В Орловской области бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей за коррупцию. Об этом в понедельник, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, с 2017 по 2022 годы чиновник получили лично или через посредников взятки на сумму свыше 30 миллионов 675 тысяч рублей. Эти деньги он получал от представителей грузоперевозчиков за подготовку и выдачу в ускоренной, первоочередном, беспрепятственном порядке спецразрешений на перевозку крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено и расследовано по материалам оперативной деятельности и при оперативном сопровождении УФСБ и УМВД России по Орловской области.

20 февраля сообщалось, что в подмосковных Химках экс-начальника отдела российской налоговой осудили на восемь лет за коррупцию