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19:19, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский чиновник получил срок и штраф в 100 миллионов рублей за коррупцию

В Орловской области чиновнику дали срок и 100 миллионный штраф за взятки

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Орловской области бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей за коррупцию. Об этом в понедельник, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, с 2017 по 2022 годы чиновник получили лично или через посредников взятки на сумму свыше 30 миллионов 675 тысяч рублей. Эти деньги он получал от представителей грузоперевозчиков за подготовку и выдачу в ускоренной, первоочередном, беспрепятственном порядке спецразрешений на перевозку крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено и расследовано по материалам оперативной деятельности и при оперативном сопровождении УФСБ и УМВД России по Орловской области.

20 февраля сообщалось, что в подмосковных Химках экс-начальника отдела российской налоговой осудили на восемь лет за коррупцию

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      Владимир Седов
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