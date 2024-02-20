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13:26, 20 февраля 2024Силовые структуры

Экс-начальника отдела российской налоговой осудили на восемь лет за коррупцию

В Химках осудили бывших сотрудников ФНС и их сообщника по делу о взятке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Химкинский районный суд приговорил бывшего начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Солнечногорску и его экс-заместителя к восьми годам лишения свободы за покушение на получение взятки в особо крупном размере, также срок получил их сообщник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в июне и июле 2022 года осужденные требовали у коммерсанта взятку в размере более 30 миллионов рублей. Как уточнили «Ленте.ру» в подмосковной прокуратуре, за посредничество третьему фигуранту обещали два миллиона рублей. Однако получить деньги злоумышленники не смогли, потому что во время передачи взятки посредника задержали оперативники.

Бывший чиновник и его экс-заместитель будут отбывать наказание в колонии общего режима, а посредник получил семь лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве осудят за коррупцию.

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      Анна Габай
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