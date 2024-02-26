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14:55, 26 февраля 2024Экономика

Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

Депутат Говырин: страны Африки и Азии перспективны для параллельного импорта

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российскому малому и средний бизнесу стоит расширять сотрудничество с развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии, так как в будущем они могут стать важными звеньями в поставках в РФ. Перспективные направления для развития параллельного импорта «Ленте.ру» раскрыл член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, около 15 процентов российских малых и средних предприятий уже используют каналы параллельного импорта для закупки товаров из-за рубежа. 39 процентов из них для импортозамещения расширили базу поставщиков, 27 процентов — открыли новые направления бизнеса, связанные с параллельным импортом. Такая тенденция говорит о том, что российские компании к новым экономическим реалиям и ищут альтернативные источники поставок.

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Перспективными направлениями параллельного импорта помимо традиционных партнеров вроде государств ЕАЭС и СНГ могут стать развивающиеся страны. ОАЭ, Египет, Бразилия, Малайзия — это лишь некоторые примеры новых перспективных партнеров. Так, за последнее время товарооборот Египта с Россией вырос за счет электротехники, из Сенегала российские компании возят строительную технику. Самыми надежными и реальными каналами импорта могут стать такие страны, как ЮАР, Мозамбик, возможно Танзания и Ангола. Их потенциал пока не раскрыт, но эти страны могут стать важными звеньями в поставках в РФ, подчеркнул Говырин.

В начале февраля 2024 года в России пополнили список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В перечень внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna. Также Минпромторг внес ряд исключений для косметики, парфюмерии и одежды.

Ранее ведомство объявило о продлении программы параллельного импорта на 2024 год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, механизм программы будет подвергаться корректировке, а перечень одобренных к поставкам товаров — постепенно снижаться по мере того, как отечественные компании выйдут на нужные объемы производства.

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      Вячеслав Агапов
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