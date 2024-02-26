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13:00, 26 февраля 2024Культура

Садальский высказался о возвращении Хаматовой в Россию

Актер Садальский заявил, что Чулпан Хаматова не востребована за границей

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказался о возвращении в Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Его слова приводит aif.ru.

Садальский заявил, что уехавшая в Латвию Хаматова не востребована за границей. «Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает», — пояснил он.

По мнению артиста, русская театральная школа никогда не будет понята европейской публикой. Из-за этого Хаматова начала «чахнуть» в чужой стране, заявил он.

Ранее в 2023 году Хаматова призналась, что боится думать о возвращении в страну из Латвии. Актриса также заявила, что между ней и другими отечественными культурными деятелями проведена «черта, которую не обнулить».

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      Мария Рюрикова
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