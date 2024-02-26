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19:06, 26 февраля 2024Среда обитания

Самое дешевое жилье в Петербурге стало еще дешевле

Самая дешевая новая студия в Санкт-Петербурге подешевела до 3,1 млн рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая студия в новостройке Санкт-Петербурга со сдачей в 2024 году подешевела до 3,1 миллиона рублей. О том, что наиболее доступное жилье в Северной столице стало еще доступнее, «Ленте.ру» рассказали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Указанный бюджет позволит приобрести квартиру площадью 19 квадратных метров в поселке Шушары. В декабре 2023 года стоимость этого объекта оценивалась на 100 тысяч рублей ниже — ровно в 3 миллиона.

Эксперты также нашли самую дорогую квартиру в сегменте. Так, наименее доступная студия Петербурга со сдачей в 2024-м обойдется в 18 миллионов рублей. С конца прошлого года цена жилья выросла на 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самая дорогая квартира в Санкт-Петербурге резко подорожала. В 2023 году объект стоил 1,2 миллиарда рублей, сейчас — 2,2 миллиарда.

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      Александра Качан
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