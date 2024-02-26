Самую дорогую квартиру Петербурга захотели продать дороже

Самая дорогая квартира Санкт-Петербурга подорожала до 2,2 млрд рублей

Стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге выросла до 2,2 миллиарда рублей. О том, что наименее доступный объект в городе захотели продать дороже, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2023 году объект оценивался в 1,2 миллиарда рублей. Речь идет о трехэтажной квартире напротив Таврического сада площадью 435 квадратных метров. Один из этажей полностью отведен под комнаты для обслуживающего персонала. В распоряжении жильцов есть терраса с панорамным видом на Смольный собор, шесть комнат, семь санузлов, библиотека и сауна.

К жилью прилагается машино-место на подземной парковке. По данным канала, по соседству располагается квартира председателя Совета Федерации и экс-губернатора СПб Валентина Матвиенко.

Ранее стала известна стоимость самого дорогого дома Подмосковья, выставленного на продажу в 2024 году. Такой объект обойдется в 3,6 миллиарда рублей.