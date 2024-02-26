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20:37, 26 февраля 2024Силовые структуры

Сделавшего граффити в поддержку экстремистских организаций россиянина осудили

В Рыбинске мужчину приговорили к 3,5 года колонии по делу об экстремизме

Фото: Andrey Artemyev / Unsplash

Рыбинский городской суд в Ярославской области приговорил 43-летнего местного жителя Сергея Стрекнева к 3,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным источника, в июне 2023 года мужчина нанес на общественные здания и остановки граффити с лозунгами в поддержку экстремистских запрещенных организаций.

Стрекнева признали виновным по статьям о вандализме по мотивам политической ненависти и участии в деятельности экстремистской организации. Фигуранту на два года и десять месяцев запретили заниматься общественной, политической, культурно-массовой деятельностью, принимать участие в митингах, акциях, массовых спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Омской области ФСБ задержала студента, планировавшего воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Илона Палей
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